Débat Foot Marseille est en direct ce lundi à 17h30 avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre invité, membre du pole compétition du district de Provence. Au programme : Mercato avec Almada et Milik, un maillot qui fait débat et l’anniversaire du but de Rolando face à Salzbourg !

