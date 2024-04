OM: Etonnamment Domenech est optimiste !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Malgré une prestation décevante en quart de finale aller de Ligue Europa à Lisbonne (2-1), l’Olympique de Marseille n’a pas dit adieu à ses espoirs de qualification. D’après Raymond Domenech, le club olympien a les atouts pour renverser Benfica et accéder au dernier carré de C3.

Malgré sa défaite face à Benfica (2-1), l’OM peut encore se qualifier en demi-finale de Ligue Europa. Le but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang a redonné de l’espoir au club phocéen. Sur le plateau de l’Equipe du soir, Raymond Domenech a affirmé que les hommes de Jean-Louis Gasset possèdent les qualités nécessaires pour renverser le club portugais.

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shaktar pour se qualifier »

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shaktar pour se qualifier, a insisté Domenech. Sur ces matchs, il s’est passé quelque chose. Il faut se remettre dans ces conditions et dans cet état d’esprit en se disant que Benfica n’est pas plus fort que les autres équipes déjà battues, voire inférieur à Villarreal. Sur ce match aller contre Benfica, je trouve que l’OM a eu des boulevards, de gros espaces alors que face à Villarreal à l’extérieur, c’était compliqué de jouer et de ressortir. C’était pareil lors du match entre Benfica et Toulouse. L’OM doit vraiment se rappeler ce qu’ils ont fait de bien, c’est le boulot de l’entraîneur, montrer à ses joueurs ce qu’ils savent faire et ce! qu’ils doivent remettre en place », a-t-il ajouté.

