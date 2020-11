OM : « C’est un aveu de faiblesse et d’ultra-médiocrité footballistique ! »

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas engrangé de points en Ligue des Champions lors de l’édition 2020/21. Une situation qui a agitée les débats ce jeudi dans notre émission…

Pour notre invité, Nassim Tireche, journaliste pour Stats Perform, ce concept d’expérience et d’avoir des joueurs aguerris pour cette compétition est vital.

« Comme t’as un déficit structurel et bien tu vends ! Tu vas rejouer la Ligue des Champions avec d’autres joueurs qui n’ont pas d’expérience en Ligue des Champions et qui ne feront rien. Pourquoi tout le monde parle de ce truc-là, l’expérience en Ligue des Champions ? Paris, avec les meilleurs joueurs du monde, ils n’arrivaient pas à passer les quarts de finale. Et on te dit « il faut prendre des mecs qui ont joué la demi, la finale. » Parce que si tu ne connais pas ce level-là, t’as un joueur sur deux qui a les jambes qui tremblent. »

Mourad Aerts, lui, pense qu’il existe d’autres solutions de briller dans cette compétition et n’en peut plus d’entendre ce discours franco-français.

« C’est un aveu de faiblesse et d’ultra-médiocrité footballistique ! C’est à dire que tu n’es capable de rien faire à part avoir de l’argent. Le modèle de l’Ajax Amsterdam, c’est pas possible. Le modèle de Leipzig, c’est pas possible. En France, si t’as pas d’argent, c’est pas possible. C’est médiocre ! Et je ne demande pas à l’OM d’aller en quart de finale ! Je m’en fous, je leur demande juste de ne pas être ridicule ! Et de construire un truc sur la durée… Mais non ! Parce qu’il faut de l’argent ! C’est de la médiocrité et de la paresse intellectuelle. »

