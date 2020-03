OM : « Eyraud a bien fait de répondre à Aulas car si tu le laisses faire en toute impunité… »

Alors que la crise du Coronavirus est devenue sérieuse, Jean Michel Aulas a tout de suite tenté d’en profiter pour effacer la saison ratée de son OL en proposant une saison blanche. Une attitude qui a provoqué une réponse de Jacques-Henri Eyraud…

Le foot français donne une image pitoyable de lui-même, et c’est la faute de Aulas– Mourad Aerts

A LIRE AUSSI :Mercato OM : « Tu peux trouver un jeune joueur à ce poste qui peut exploser… »

Notre journaliste Mourad Aerts s’est exprimé dans Débat Foot Marseille:

« Je ne sais pas si Eyraud aurait dû répondre à Aulas, mais sur ce qu’il a dit je ne pouvais que être d’accord avec lui. Après je ne sais pas si c’est sa position en tant que président, je pense qu’il faut se taire et rester chez soit et ne pas vouloir faire avancer les pions, je ne pense pas que c’était l’intention de Eyraud je ne vais pas faire de faux procès. Je trouve ça désolant qu’on puisse être aussi petit dans ces moments-là. Aulas a ouvert un front qui n’aurait jamais dû être ouvert, c’est épatant qu’on puisse défendre son bifteck dans de tels moments, le foot français donne une image pitoyable de lui même, et c’est en grande partie la faute de Jean-Michel Aulas » Mourad Aerts— Source: Débat Foot Marseille