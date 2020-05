OM : Eyraud, AVB, Head of football, Niang…Débat Foot Marseille en live à 17h30

Retrouvez votre émission Débat Foot Marseille en live sur notre chaine Youtube ce lundi à partir de 17h30h présenté par Benjamin Courmes avec Nicolas Filhol, Nassim Tirreche et Thierry Mod (alias Titi c’est toi le boss).

Le programme de l’émission :

P1 : La nouvelle sortie de Jacques Henri Eyraud sur… Linkedin

P2 : Villas-Boas on attend jusqu’à quand ?

P3 : Mbaye Niang chaud pour venir à l’OM

P4 : Le journal des bonnes nouvelles (et oui il y en a…)

P5 : On répond à vos questions sur le tchat de l »émission

