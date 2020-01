OM : Eyraud confirme officiellement Zubi et précise le rôle du mystérieux Aldridge…

Les jours d’Andoni Zubizarreta à l’OM sont-ils comptés ? Après l’arrivée de Paul Aldridge et la remarquée conférence de presse d’André Villas-Boas la semaine dernière, la question pouvait se poser. Jacques-Henri Eyraud s’est finalement exprimé sur le sujet aujourd’hui…

« Andoni est l’architecte de cette équipe ! »

« Paul Aldridge a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c’est quelqu’un dont l’éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l’accueil des supporters. (…) Andoni est le directeur sportif de plein exercice de ce club. Il est l’architecte de cette équipe. Tout ça ne change pas. Aucune discussion sur une acquisition ou une cession de joueurs ne se fera sans son implication. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : L’Équipe