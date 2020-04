OM : Eyraud confirme sa stratégie pour le mercato !

Dans une interview donnée au média du club, Jacques-Henri Eyraud revient sur la crise économique que subit l’OM avec le coronavirus. Il explique notamment où en est le projet McCourt.

Alors que depuis quelques jours, des rumeurs de vente du club rythment l’actualité de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a tenu à éclaircir certaines réponses qu’il avait donné à L’Equipe cette semaine.

La post-formation doit être au cœur de notre stratégie de recrutement — EYRAUD

Le président de l’Olympique de Marseille a évoqué de nombreux sujets et notamment celui du projet du club et quelle stratégie la direction va adopter lors des prochains mercato.

« On entre dans une deuxième phase, où la formation doit générer des talents dont nous avons besoin sur le terrain. La post-formation doit être au cœur de notre stratégie de recrutement. Et tout le travail effectué sur la marque OM et le développement d’infrastructures doivent nous permettre de générer des revenus supplémentaires ce qui était impossible il y a trois ans. Nous avions annoncé en arrivant 200 M€ pour renforcer l’équipe professionnelle, on en a dépensé 205 quatre ans plus tard. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM