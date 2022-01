OM : Eyraud est-il toujours en train de tirer les ficelles au sein du club ?

Si Pablo Longoria assure désormais seul la présidence de l’OM, Jacques-Henri Eyraud ne serait pas non plus totalement laissé de côté. C’est du moins le constat établi par le journaliste Florent Germain après avoir interrogé certaines personnes au sein du club.

Alors qu’il a été succédé par Pablo Longoria à la présidence de Marseille, Jacques-Henri Eyraud n’a pas pour autant quitté le club. Ce dernier se montre moins, certes, mais il serait toujours le point de contact des instances de l’OM. Toutefois, le journaliste de RMC Florent Germain a tenté de savoir si l’ex-président tenait toujours les rênes au sein du club.

« L’influence d’Eyraud reste grande » — Intime du club

« Depuis son départ de la présidence de l’OM, Eyraud s’est nettement éloigné de l’environnement marseillais. (…) Eyraud vit à Paris, et se consacre essentiellement à ses activités, en tant que Président de McCourt Europe, Middle East & Africa. Eyraud assure en privé y passer 80% de son temps. » Florent Germain – Source : RMC (30/01/22)

Toutefois le fait qu’il ait conservé son poste de Vice-président du Conseil de Surveillance de l’OM, et ainsi préservé une place de choix au sein du Conseil d’administration de la LFP, fait que Eyraud n’a pas totalement tourné la page. De plus on apprend au sein de cet article que l’ancien président marseillais continue d’écrire des « notes en anglais pour l’équipe de McCourt« . Un double casquette qui mettrait mal à l’aise certaines personnes au sein du club : « L’influence d’Eyraud reste grande, et McCourt l’écoute encore beaucoup ». À voir si McCourt va parvenir à maintenir cet équilibre avec le temps, entre Longoria et Eyraud.