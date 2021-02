OM : « Eyraud est là pour défendre sa vision, et tout se qui se mettra au milieu de sa vision il va l’écrabouiller »

Après les incidents survenus à La Commanderie, Football Club de Marseille était en direct ce lundi pour évoquer les dernières infos mercato et la situation à l’OM. Mourad Aerts a effectué son retour dans l’émission afin de prendre la parole sur le cas Eyraud…

Malgré les événements de La Commanderie samedi, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas vouloir apaiser l’atmosphère qui règne autour du club depuis un moment. Le président a même tenu des propos bafouant l’histoire du club marseillais. Mourad Aerts voit en cela un homme déterminé dans sa vision de voir les choses…

« Le lendemain, tu rajoutes une pièce et va encore plus loin. Il remet en cause l’histoire de l’Olympique de Marseille. Ce qui avait emmené cette révolte, c’était justement son mépris auprès de l’histoire de l’OM, et le mec remet une pièce dans la machine. Pour lui, c’est le moment d’imposer sa vision. Jacques-Henri Eyraud s’en fout de l’Olympique de Marseille, il n’aime que sa vision. L’Olympique de Marseille n’est pas une start-up, ni une entreprise. C’est un club de football qui va bien au-delà du sport parce que c’est un référentiel patrimoine des Marseillais. Lui il insulte ce patrimoine en disant « l’Olympique des magouilles » et s’en fout parce qu’il a sa vision. C’est terrible de faire ce qu’on fait les supporters samedi, mais ce n’est pas non plus pardonnable de cracher sur un objet patrimonial, c’est de la violence symbolique. Il est là pour défendre sa vision, et tout ce qui viendra se mettre sur son chemin il va l’écrabouiller ». Mourad Aerts – Source : DFM (02/02/2021)

