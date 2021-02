OM : Eyraud et McCourt « ne veulent plus des supporters de ces groupes »

Certains leaders des groupes de supporters ont été interpellés par la police après les incidents de la Commanderie. L’avocat de Rachid Zeroual, l’une des figures emblématiques des South Winners s’est exprimé dans La Provence ce jeudi.

Après les incidents du 30 janvier 2021 à la Commanderie, la police a interpellés certains leaders de groupes de supporters dont Rachid Zeroual (South Winners). L’avocat de ce dernier s’est exprimé dans les colonnes de La Provence de jeudi… Il affirme que les dirigeants actuels ne veulent pas des fans marseillais mais plutôt un public à l’Américaine comme au baseball…

Il n’y a plus de place pour eux dans cette grosse machine commerciale à l’américaine — Me TROLLIET

« De toute façon, les dirigeants de l’OM ne veulent plus des supporters de ces groupes. Il n’y a plus de place pour eux dans cette grosse machine commerciale à l’américaine: ils ne rêvent que de gens lisses dans les virages, avec des casquettes et du pop-corn » Maître Fabrice Trolliet (avocat de Rachid Zeroual) – Source : La Provence (11/02/21)