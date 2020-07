OM : Eyraud félicite les minots !

Les résultats du BAC édition 2020 ont été annoncés la semaine dernière. Jacques-Henri Eyraud a tenu à féliciter ses jeunes bacheliers du centre de formation !

100%, c’est le chiffre impressionnant des résultats du baccalauréat chez les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille.

il n’y a pas de bon footballeur sans un esprit ouvert sur d’autres domaines — EYRAUD

Sur 27 minots ayant réussi l’examen, 5 ont même reçu une mention très bien. Jacques-Henri Eyraud, le président du club a tenu à féliciter ses jeunes bacheliers.

«Vous avez développé avec vos professeurs durant l’année scolaire un esprit critique, un esprit de synthèse et une capacité à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément ceux rencontrés sur le terrain mais ceux de la vie et de la société. C’est également de la culture générale qu’il faut avoir car je suis convaincu qu’il n’y a pas de bon footballeur sans un esprit ouvert sur d’autres domaines. Cultivez cette curiosité et cet intérêt pour le monde qui vous entoure, cela pourra faire la différence. Bravo à tous !»

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM