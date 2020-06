OM : Eyraud grand gagnant du confinement ? Daniel Riolo a tranché

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la gestion du président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud…

Dans le Podcast l’After Marseille sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a répondu à la question suivante : Jacques Henri Eyraud est-tel le grand gagnant du confinement ? L’éditoriale n’est visiblement pas tout a fait de cet avis, bien qu’il concède que le président de a remporté une victoire sur Jean-Michel Aulas en militant pour l’arrêt du championnat :

A lire aussi : Mercato : Djellit insiste pour placer à l’OM un buteur coté à 8M€ !

Je mettrai beaucoup plus de choses négatives que positives au bilan de cet homme là — Riolo

« Il est le grand gagnant du lobbying auprès du gouvernement pour arrêter le championnat. Sur le dossier Villas-Boas je ne sais pas si c’est vraiment lui, et j’attends également qui va être son « Head of Football » car ça va être très important. Ok, il est peut être le gagnant d’une séquence, mais à côté de ça il n’a été et ne sera jamais accepté par les supporters. Les sanctions favorables du fair play financier, il n’y est pour rien. Par contre, les trous dans la caisse c’est lui qui les a fait. Lui, ce qu’il doit gérer c’est les finances et elles sont au plus bas, ce qui fait que l’OM va aller en ligue des champions en claquettes car ils n’auront pas les moyens de constituer une vraie équipe. Je mettrai beaucoup plus de choses négatives que positives au bilan de cet homme là. » Daniel Riolo – Source RMC Sport – (22 / 06 / 2020)