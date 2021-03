OM: Eyraud, McCourt, Villas-Boas… Ménès n’épargne personne !

Dans son émission « Pierrot Face Cam », Pierre Ménès est revenu sur les causes de la mauvaise saison olympienne, au lendemain de la débâcle face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France.

Avec son élimination de la Coupe de France par une équipe de 4ème division, Marseille s’est un peu plus enfoncé dans la crise. Le consultant de Canal+ Pierre Ménès a fait le point sur la saison olympienne dans son émission « Pierrot Face Cam ».

« Il y a tellement de trucs, il y a tellement de merdes. Mais surtout, là, il y a une conjonction de merdes. Les joueurs marseillais doivent juste se féliciter que les matchs aient lieu à huis clos parce que sinon l’atmosphère au Vélodrome serait irrespirable. A qui la faute ? Je pense qu’il y a beaucoup de fautes de Eyraud, de McCourt, de Villas-Boas et les joueurs. J’en ai fait des 32èmes de finale de coupe dans ma carrière, parfois il y avait une surprise mais c’était toujours le même scénario. C’était une équipe à 11 derrière qui marquait un but foireux et qui gagnait 1-0. Là, les Marseillais se sont fait jongler par une équipe qui a joué quatre fois depuis le mois d’octobre. » Pierre Ménès – Source: Canal+

Ménès dédouane larguet !

Remis en cause hier après la défaite, Nasser Larguet a reçu le soutien de Pierre Ménès.

« Dans quel rêve on peut reprocher à Nasser Larguet ce qu’il se passe en ce moment à Marseille ? Le mec est arrivé dans des conditions épouvantables, après le départ de Villas-Boas, après les incidents à la Commanderie… Le mec est formateur, il n’a rien demandé à personne et là, si parce que les joueurs n’ont rien foutu contre le Canet, ça va être de sa faute. Je trouve ça un peu sévère. Ce qu’il y a de sûr, c’est que l’arrivée de Sampaoli se fait dans des conditions assez exécrables. » Pierre Ménès – Source: Canal+