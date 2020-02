OM – Eyraud : « Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle »

Récompensé par la FFF pour son centre de formation, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué sur son site officiel.

L’Olympique de Marseille a été érigé au rang de « prestige », au niveau de son centre de formation par la FFF. Dans un communiqué sur son site officiel, le club s’est félicité d’être aux côtés de clubs français comme Lyon, PSG, Monaco, Reims et Auxerre.

un grand motif de satisfaction et une belle récompense — EYRAUD

Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rappeler qu’il s’agit d’un « effort de longue haine qui commence à porter ses fruits sur le terrain » avant de réaffirmer les liaisons qui existent entre le club et l’Afrique pour le centre de formation.

« Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C’est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L’obtention du statut prestige pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d’arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d’Afrique »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM