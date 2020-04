OM – Eyraud : « On ne peut plus continuer ainsi… »

Dans une longue interview publiée sur le site officiel du club, Jacques-Henri Eyraud revient sur ses propos dans L’Equipe. Il évoque ce qu’il compte faire pour le football de demain.

Le président de l’Olympique de Marseille a tenu à approfondir certaines réponses qu’il avait donnée à L’Equipe quelques jours auparavant.

L’OM doit être en première ligne de la recomposition du football — EYRAUD

Publié sur le site du club, cette nouvelle interview revient sur plusieurs sujets et notamment celle de l’après coronavirus. Jacques-Henri Eyraud semble vouloir participer à la « recomposition du football ».

« Dans cette crise, j’ai fixé au comité exécutif des priorités, dont l’une consiste à imaginer le monde d’après. L’OM doit être en première ligne de la recomposition du football une fois la crise derrière nous. Il faudra adopter, identifier des mots-clés qui seront ceux du football de demain : l’humanité, la gouvernance, l’éthique, l’innovation aussi. On a mis en place une task-force en interne pour réfléchir à ces sujets. On participera au débat humblement, à notre place. Et à titre personnel, il est clair que je rejoindrai tous ceux qui veulent retourner la table parce qu’on ne peut plus continuer ainsi »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM