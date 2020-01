OM – Eyraud : « Paul Aldridge va nous aider sur le marché des transferts »

Au cour d’un entretien accordé au journal L’Equipe le président de l’olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a évoqué l’arrivée contrversée de Paul Aldridge à l’OM.

L’arrivée de Paul Aldridge comme conseillé du prisent de l’OM a fait grand bruit du côté de Marseille. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Jacques Henri Eyraud a donc tenu à préciser le rôle qu’aura le britannique au sein du club olympien :

Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais

« Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c’est quelqu’un dont l’éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l’accueil des supporters ». Jacques Henri Eyraud : Source : L’Equipe