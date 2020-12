OM – Eyraud réagit sur la polémique : « C’est tout sauf un dérapage »

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud était l’invité de notre partenaire France Bleu Provence ce mardi matin. Il a notamment évoqué la polémique autour de ses propos à l’encontre des marseillais au sein de l’Olympique de Marseille.

« C’est tout sauf un dérapage. L’un des défis pour nous c’est l’équilibre entre passion et raison. Si on est ici c’est qu’on aime la passion autour de ce club et moi je suis le premier passionné de ce club, le premier supporter. Ma réflexion est la suivante : Ce qui m’intéresse c’est d’avoir les meilleurs partout. Quand ils sont marseillais je suis le plus heureux du monde. En revanche, ce que je veux ce sont les talents et les compétences dans tous les domaines d’activité du club. En finance je ne cherche pas à recruter des fans de l’OM. Quand on est un commercial on a besoin de parler avec passion et là c’est différent. De face arrêtons de caricaturer mes propos » Jacques Henri Eyraud – Source : France Bleu Provence