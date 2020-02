OM: Eyraud tacle Lihadji et affiche ses ambitions pour le centre de formation !

Récompensé par la FFF pour son centre de formation, Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur les ambitions du club avec les jeunes marseillais. Il en a profité pour tacler Lihadji…

L’Olympique de Marseille a été érigé au rang de « prestige », au niveau de son centre de formation par la FFF. Dans un communiqué sur son site officiel, le club s’est félicité d’être aux côtés de clubs français comme Lyon, PSG, Monaco, Reims et Auxerre. Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rappeler qu’il s’agit d’un « effort de longue haleine qui commence à porter ses fruits sur le terrain » avant de réaffirmer les liaisons qui existent entre le club et l’Afrique pour le centre de formation. Dans un entretient accordé à l’AFP, il en a profité pour tacler Lihadji et son entourage…

Je veux des joueurs qui ont des entourages sains et qui affichent les valeurs du club– JHE

« L’obtention de ce label est un symbole, mais c’est une vraie récompense pour ceux qui depuis trois ans ont reconstruit. Plus de 10M€ ont été investis dans la formation, dont 7M€ dans l’OM Campus, et d’autres investissements sont prévus notamment pour équiper en captage vidéo tous les terrains du centre de formation et le pôle médical. J’aimerais qu’on ait entre quatre et cinq joueurs issus de la formation qui soient parmi les titulaires dans les trois ans. Le cas Lihadji ne donne pas une image négative de la formation à l’OM. Je veux des jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu’on parle ensemble d’un projet d’évolution » Jacques-Henri Eyraud – Source : AFP