OM : Eyraud très enthousiaste sur Mediapro !

L’Olympique de Marseille va, comme tous les clubs de Ligue 1, bénéficier de l’augmentation des droits TV grâce à l’arrivée de Mediapro dans le paysage audiovisuel français. Une nouvelle qui réjouit Jacques-Henri Eyraud au plus haut point…

Si certains émettent des doutes sur la solvabilité de la nouvelle société de diffusion, le foot français semble sûr de son coup. Le premier versement pour la saison prochaine effectué cette semaine incite d’ailleurs tous les acteurs du football hexagonal à aller dans ce sens…

Mediapro a également récemment annoncé une offre en partenariat avec Netflix. Une initiative que salue vivement Jacques-Henri Eyraud…

« Mediapro permet à la Ligue 1 de rejoindre les grandes ligues européennes »

« L’idée de Netflix est très créative, et peut avoir un impact très fort. Il faut être conscient que Mediapro, qui va accroître les droits télé de 60 % entre 2020 et 2024, permet à la Ligue 1 de rejoindre les grandes ligues européennes, au côté de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne en matière de droits domestiques. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : Le Monde

OFFICIEL ! Mediapro et Netflix proposeront un abonnement commun à 30€ par mois (avec engagement d’un an) dès le lancement de la chaine Téléfoot ! pic.twitter.com/wgQAUw6ZQT — Actu Foot (@ActuFoot_) July 30, 2020