OM : « Eyraud veut se diriger vers un rôle plus superviseur désormais… »

Hier soir nous vous proposions sur notre chaîne Twitch un SAV live avec nos journalistes Rayane Benmokrane et Mourad Aerts. Nous avons abordé le sujet de la petite prise de distance (géographique) de Jacques-Henri Eyraud…

« Ça fait partie d’un mouvement qui a été enclenché l’an dernier… »

« L’Équipe a expliqué aujourd’hui que Jacques-Henri Eyraud allait passer un peu moins de temps à la Commanderie et au Stade Vélodrome. Ce que j’en pense ? C’est que ça fait partie de cette restructuration qu’il a annoncé, rien de plus. Il faut voir cette info de L’Équipe dans le contexte du communiqué Linkedin de Jacques-Henri Eyraud, il y a de ça un peu plus de deux mois. Il avait alors expliqué qu’avec cette restructuration, grosso modo, la partie business au jour le jour allait désormais être gérée par le Head Of Business donc Hugues Ouvrard et la partie sport par le Head Of Football donc Pablo Longoria. Cette prise de hauteur, c’est un mouvement qui avait déjà été enclenché l’an dernier. Souvenez-vous de cette interview qu’il avait donnée à La Provence l’an dernier dans laquelle il expliquait que c’était plus important pour lui, et surtout pour l’OM, de siéger dans les instances à Paris, d’aller à l’ECA que de faire tous les déplacements. C’est vers ça qu’il veut se diriger, être plus un président superviseur… »

Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille