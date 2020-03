OM – FAIR PLAY FINANCIER : « Eyraud ? Ce sera responsabilité »

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Notre plateau revient sur la situation financière de l’OM et ce que risque le club avec les sanctions du fair-play financier.

LE PRESIDENT N’a pas fait ce qu’IL DEVAIT FAIRE — JCDB

Ce lundi, notre équipe est revenu sur le sujet qui animé la fin de semaine dernière : le fair-play financier ! Notre consultant Jean-Charles De Bono cible la personne vraiment responsable de la situation financière catastrophique de l’Olympique de Marseille : le président du club, Jacques-Henri Eyraud.

Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono sont accompagnés aujourd’hui par le journaliste de La Provence Mario Albano. Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours à savoir le match nul 2-2 face Amiens, les conséquences au classement et les matches à venir. Enfin le gros débat est consacré au Fair Play Financier.

Le sommaire :

Décrassage : OM – Amiens (2-2)

Petit Débat : Une course à trois OM / Rennes / Lille pour le podium

Gros Débat : L'OM rattrapé par le Fair Play Financier

Bon visionnage !