OM : Falcao, admiratif d’une grande qualité d’Aubameyang !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Pierre Emerick Aubameyang est le meilleur buteur de l’Europa League. Radamel Falcao le félicite et se dit admiratif de ses qualités !

Aubameyang a réalisé une grosse saison avec l’Olympique de Marseille. Si bien que le Gabonais a terminé meilleur buteur de l’Europa League. beIN Sports a partagé une interview de l’international colombien Radamel Falcao. L’attaquant passé par l’AS Monaco le félicite !

« Je voudrais féliciter Aubameyang pour être devenu le meilleur buteur d’Europe League. Il a réalisé de grandes performances au fil des ans et a eu une carrière magnifique et admirable. J’admire sa façon de jouer et sa finition, je tiens à le féliciter ! », a déclaré l’attaquant.

Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas !

Invité dans « Débat Foot Marseille« , Joel Cantona a évoqué l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon lui, l’attaquant gabonais, auteur de 29 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, doit rester à l’OM et ne pas accepter une offre venue d’Arabie saoudite. « Aubameyang doit rester avec nous ! Il va partir où ? En Arabie saoudite ? Il fait une saison exceptionnelle, a affirmé Cantona. Il mérite son salaire. L’OM a versé aucune indemnité de transfert pour le recruter. Je suis sûr qu’il pourra faire un effort sur son salaire. Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas. Le remue-ménage n’est jamais bon », a-t-il ajouté.