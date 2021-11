OM: Faute ou pas de Dieng ? Riolo a tranché !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir contre Clermont (0-1) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès les marseillais montent sur la troisième marche du podium du championnat de France derrière le PSG et Nice.

L’entraineur de Clermont Foot Pascal Gastien, était remonté après l’arbitrage suite au but de l’OM accepté en première mi-temps. Le coach a estimé que Bamba Dieng a fait faute sur son joueur, au début de l’action. Daniel Riolo n’est pas du même avis, et donne raison à l’arbitre Benoit Millot :

Benoit Millot a été excellent– Riolo

« Benoit Millot a été excellent lors du match Clermont-OM. Je ne comprends pas par rapport à quoi il se fait tailler par les supporters de Clermont ? Il est bon dans tout ce qu’il a à faire. Il laisse beaucoup jouer. Sur le but de Cengiz Ünder, il faut arrêter, c’est du foot, il laisse jouer. En plus il y a une autre action avec Gerson où il n’y a rien et il siffle pour compenser. C’est un jeu de contact, tu as le droit d’aller chercher le ballon dans les pieds de ton adversaire et de le toucher un peu quand même, jamais de la vie il y a faute de Dieng sur le but de Marseille. Gastien s’est énervé avec ça mais ce n’est pas pour ça qu’il a raison. Benoit Millot a le bon esprit, il laisse jouer, c’est très bien. » Daniel Riolo— Source: RMC (01/11/21)

L’Olympique de Marseille a souffert mais a assuré l’essentiel, concrétiser ses deux matches nuls face à Nice et Paris par une victoire à Clermont.

Au micro de RMC, Daniel Riolo s’est enflammé pour deux joueurs olympiens, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi :

Pau Lopez, je le trouve excellent– Riolo

« »Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Daniel Riolo— Source: RMC (31/10/21)