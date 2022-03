OM – FC Bâle : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Rendez-vous au coup de sifflet final ce jeudi soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Nicolas Filhol sera accompagné par Rayane Benmokrane et Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas ! Retour sur la rencontre des Olympiens face à Bâle avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Bâle aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9

» Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustation dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le présidents, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (09/03/2022)