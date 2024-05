OM – FC Lorient (3-1) : Marseille peut compter sur Aubameyang !

L’OM propose une sorte de faux 3-5-2 sans Clauss ni Kondogbia et Merlin. L’OM a bien du mal à dominer cette rencontre, le FCL montre quelques séquences collectives. Montassar Talbi sauve son équipe suite à une reprise de la tête dans la surface de Faris Moumbagna. Luis Henrique avait centré sur la gauche (13′). Sarr obtient un bon coup franc, alors qu’il pouvait peut être marquer . Aubameyang tire au dessus (19′). Mohamed Bamba perce plein axe et sert Imran Louza qui frappe trop mollement. L’OM passe devant sur une attaque placée. Décalé à droite par Pape Gueye, Michael Murillo réussit un centre parfait vers Aubameyang, qui marque de la tête (1-0 / 36′). L’OM fait le break sur un corner joué à deux, Moumbagna dévie, Gigot s’y reprend à deux fois pour marquer un but de raccroc (2-2 / 41′). Mais comme d’habitude, une grosse erreur de Chancel Mbemba, contré par Mohamed Bamba permet à Benjamin Mendy de marquer (2-1 / 43′). Lorient peut encore y croire à la pause alors que le match semblait plié…

A lire aussi : OM: Longoria souhaite réduire la masse salariale

L’arbitre siffle un penalty pour une faute de Panos Katseris, qui a ceinturé Faris Moumbagna au second poteau. Il confirme après consultation de la VAR, Aubameyang transforme d’un contre pied parfait (3-1 / 54′). Laurent Abergel frappe sans contrôle et en force avec son pied droit, Pau Lopez sort la frappe des poings (59′). Benjamin Mendy centre de son pied gauche et trouve la tête de Panos Katseris qui passe devant Luis Henrique mais trouve transversale (64′). La suite du match est ensuite globalement ennuyeux malgré une belle remise de la tête de Dieng en fin de match. L’OM l’emporte et peut viser la 6e place !