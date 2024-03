OM FC Nantes (2-0) – Merlin : « On veut forcément aller chercher la ligue des champions. »

L’Olympique de Marseille face au FC Nantes (2-0) ce dimanche soir lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1.

La réaction du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Quentin Merlin au micro que Prime Video :

« On est tous compétiteurs dans le groupe et on veut forcément aller chercher la ligue des champions. C’est l’objectif qu’on s’est fixé même si on sait que cela va être compliqué il va falloir gagner beaucoup matchs et rester bien concentrer. On va tout faire pour continuer cette série de victoires. On aura un match encore important contre Rennes en championnat avant la trêve. On pourra souffler ensuite pendant une dizaine de jours » a ainsi déclaré le latéral gauche marseillais.

