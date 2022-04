OM – FC Nantes : Pierre Ménès salue la belle prestation de ce joueur !

Sur son blog, Pierre Ménès a analysé la rencontre de l’Olympique de Marseille. Il salue d’ailleurs la récompense d’Amine Harit en marquant ce but en fin de match pour offrir la victoire.

L’Olympique de Marseille a pris les 3 points ce mercredi face au FC Nantes en Ligue 1. Une belle série peut recommencer après le coup d’arrêt subi face au PSG dimanche dernier au Parc des Princes. Lors de ce match important au classement, Amine Harit a de nouveau été précieux.

Harit confirme sa très bonne période — Menes

Avec l’absence d’Ünder au poste d’ailier droit, il a su le remplacer et être efficace dans la construction du jeu. A la baguette ou avec des appels, le Marocain a signé un vrai bon match avec l’OM. Mieux encore, il s’est offert le but de la victoire après un superbe travail du duo Gerson-Payet sur le côté gauche. Pour Pierre Ménès, c’est une très bonne chose que l’ancien joueur du FC Nantes ait pu être récompensé de la sorte après sa belle prestation.

« L’OM a été mené deux fois au score par Nantes et a égalisé deux fois sur deux pénos transformés par Payet avant de marquer le but de la victoire par Harit, qui a confirmé sa très bonne période. Ce succès donne 6 points d’avance sur la 3e place aux Olympiens et, de facto, empêche le PSG d’être champion dès ce soir malgré sa victoire 3-0 à Angers, grâce à des buts de Mbappé, Ramos et Marquinhos. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (20/04/22)

« Marseille s’envole, Strasbourg recolle, Lyon s’écroule » Le PSG tout près du titre, l’OM de la 2e place, c’est pour la 3e place que le suspense est total après cette 33e journée.https://t.co/Pyl9cdhlqo — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 20, 2022

OM – FC Nantes : La réaction de Jorge Sampaoli !

« Il n’y a pas le temps en cette fin de saison pour souffler, se reposer. C’était un match difficile, celui de dimanche le sera aussi (face à Reims, ndlr). Oui il y a une progression dans l’équipe dans la tranquillité pour construire nos attaques face à ce genre de bloc bas. Sans cette tranquillité, cela aurait été difficile face à cette très bonne équipe. Feyenoord ? Oui, on sait que c’est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. J’espère que ce sera de bons matchs offensifs, je respecte beaucoup cette équipe et ce club » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/04/22)