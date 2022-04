L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-2 ce mercredi soir au Vélodrome face au FC Nantes. Une belle victoire pour les Marseillais qui confirment leur deuxième place. Waldemar Kita aurait moins digéré cette défaite d’après La Provence…

Le journaliste et chef adjoint du service des Sports de La Provence Alexandre Jacquin s’est exprimé sur Twitter sur la réaction à chaud de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes serait passé dans les couloirs du Vélodrome, très en colère.

Kita fou de rage au Vélodrome

L’homme fort des Canaris aurait crié « c’est du vol », sans réel contexte. Arbitrage? Simple frustration après la défaite où son équipe a marqué deux buts? En tout cas, son coach Antoine Kombouaré était en conférence de presse et ne semblait pas vraiment être en accord avec lui..

« Il y a quelques minutes, avant de regagner le vestiaire nantais, Waldemar Kita était furax. « C’est du vol », lançait-il à ses interlocuteurs en coulisses. Allez savoir de quoi il parlait… #OL » Alexandre Jacquin (La Provence) – Source : Twitter (20/04/22)

Kombouaré assume la défaite et tape sur ses joueurs !

« Je suis très déçu ! Avoir marqué deux buts ici et perdre…Sortir Blas et Simon ? Parce que vous pensez qu’on aurait gagné avec eux sur le terrain en seconde période ? On ne peut pas faire autant d’erreurs dans la surface peu importe les joueurs. L’idée c’était de les aspirer et de profiter des espaces mais pour ça il faut faire moins d’erreurs techniquement. On a eu tellement de déchets qu’on a pas été capable de profiter des espaces qu’il y avait… Marseille mérite d’aller en Ligue des Champions. Ils font une superbe saison et puis on a besoin de grands clubs pour représenter le football français. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (20/04/22)