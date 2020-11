OM – FC Porto (0-2) : Honte historique !

L’Olympique de Marseille s’incline au stade vélodrome face à Porto (0-2). Le club marseillais a de nouveau réalisé une prestation plus que médiocre. Il s’agit de la 13e défaite consécutive pour les marseillais en Ligue des Champions. Un record historique et honteux.

OM 0 2 Sanusi 39′ Oliveira (72′)

La compo

Mandanda

Sakai/Alvaro/Balerdi/Amavi

Kamara

Sanson/Rongier

Thauvin/Radonjic

Germain

Le Match

L’équipe de Villas-Boas a débuté le match avec des surprises dans son onze (Balerdi, Henrique et Germain titulaires) et l’intention d’enfin mettre du rythme en Ligue des Champions. Entreprenants, les Marseillais se sont procurés la première occasion du match, à la 14′ avec une bonne tête de Germain puis… ils se sont endormis ! Les visiteurs ont petit à petit pris le dessus, sans forcer, et ont fini par ouvrir le score sur corner (39′). Score à la mi-temps : OM 0 – 1 Porto.

Au retour des vestiaires les marseillais subissent la pression des portugais et peinent à se rapprocher du but adverse. L’entrée de Dimitri Payet à l’heure de jeu donne un second souffle aux olympiens. Suite à un second carton jaune Grujic est logiquement expulsé. L’OM aurait pu profiter de l’avantage numérique pour revenir au score, mais le club marseillais va se saborder littéralement. Le jeune défenseur Léonardo Balerdi commet une faute grotesque dans la surface. Pénalty, et deuxième carton jaune pour l’argentin qui se fait lui aussi expulser. Oliveira ne manque pas l’occasion de faire le break (72′, 0-2)

Il s’agit de la 13e défaite consécutive pour les marseillais en Ligue des Champions.

Suivez notre live en direct sur Twitch