OM – FC Porto : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Porto à l’occasion de ce premier match de la phase retour de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympique de Marseille – FC Porto : 21h00 sur Téléfoot ou RMC Sport

Le groupe



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Perrin, Nagatomo Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Alvaro, Balerdi, Sakai – Kamara, Rongier, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet



FC Porto :



Marchesin – Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi- Sergio Oliveira, Ndiaye- Corona, Otavio, Luis Diaz – Marega

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome.

L’Arbitre de cet OM – FC Porto

L’arbitre désigné pour OM – Porto ce mercredi soir est le Suédois monsieur Andreas Ekberg.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– En partie couvert (couverture nuageuse 45 %)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 9°C / ressentie 5°C

– Vent : 28km/h N

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM vs porto

Le FC Porto et Marseille se sont affronté 5 fois, l’OM n’a jamais gagné et n’a obtenu qu’un match nul pour 4 défaites.

Déclarations d’avant-match