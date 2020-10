OM – FCL : La composition officielle de Villas-Boas avec trois recrues titulaires !

L’Olympique de Marseille affronte le FC Lorient dans un peu moins d’une heure pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Voici les hommes choisis par Villas-Boas pour cette rencontre…

En l’absence de Dimitri Payet, qui purge son second et dernier match de suspension, l’entraîneur portugais a, à nouveau, fait appel à Michaël Cuisance. À noter également les titularisations de deux autres joueurs arrivés cet été : Leonardo Balerdi qui remplace Duje Caleta-Car et Pape Gueye au milieu à la place de Morgan Sanson.

La composition de l’OM

Mandanda

Sakai/Alvaro/Balerdi/Amavi

Kamara

Rongier/Gueye

Cuisance

Thauvin/Benedetto