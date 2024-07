OM: Fernandez, Greenwood, Atal, Hee-chan… Débat FAQ Mercato en live ce vendredi à partir de 13h30 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

les infos et rumeurs mercato se multiplient concernant l’OM. Atal, Fernandez ou encore Hee-Chan sont les derniers noms évoqués… On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 13h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 13h30