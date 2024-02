OM : Déçu, Riolo met Longoria et McCourt devant leurs responsabilités !

L’OM est en crise et vient de changer de coach pour la deuxième fois cette saison. Alors que Pablo Longoria avait fait des débuts remarqués, il vient de traverser une année très compliqué, pour Daniel Riolo, McCourt va devoir faire face à ses responsabilités.

Daniel Riolo a évoqué la fin de l’ère Longoria à Marseille dans l’After Foot ce lundi sur RMC. « La fin de saison mettra Frank McCourt face à ses responsabilités au niveau des décisions. Qui seront peut-être facilitées par, tout simplement, la volonté de Pablo Longoria de faire autre chose et de partir puisqu’il s’est mis cette année en situation d’échec. Après pourtant un démarrage que moi j’ai estimé en fanfare à la tête de l’OM, j’ai beaucoup aimé sa présidence, j’ai l’impression que la page est train de se tourner. Et comme souvent à l’OM, de façon un peu dramatique. Les pages se tournent souvent comme ça à Marseille. Ça se termine souvent mal. (…) A court terme, il est encore allé chercher une solution en Italie (pour Gattuso, NDLR) qui est sa patrie footballistique. Il était encore dans ces réflexions-là. Maintenant… honnêtement il faut vraiment se souvenir de ce qui s’est passé cette année. J’ai revu un passage de l’After Foot de moi en début de saison où le recrutement était en train de se faire. Je crois que la confiance qu’on avait tous en Longoria, elle était énorme. »

A LIRE : OM : Riolo voit un entraineur pour la saison prochaine !

La volonté de Pablo Longoria de faire autre chose et de partir puisqu’il s’est mis cette année en situation d’échec

Le journaliste est revenu sur le début de saison terrible avec les mauvais choix et l’élimination face au Pana. « Rarement cela aura été un problème comme à l’OM ce tour préliminaire de Ligue des champions. Le tour préliminaire a tout flingué ! C’est ça qui a tout cassé dans la saison de l’OM. Ce match contre le Panathinaïkos, ça a tout fracassé ! Au final tu fais le bilan, tu t’aperçois qu’ils ne se sont jamais remis de ça. Marcelino ne s’est pas relevé de ça donc il a traîné jusqu’à fin septembre. A ce moment-là tu prends un gars comme Gattuso et ça prend des allures de pompier. Tu te dis que ça va surtout être sur le mental (que ça va se jouer) parce que l’équipe ne s’est jamais remise de ça. Et surtout, à l’intérieur de l’équipe où le groupe avait été très mal constitué avec des pôles de tensions, cela n’a fait que s’aggraver. Gattuso n’a jamais pu réparer tout ça. Donc Longoria a coulé comme les coachs ont coulé et comme tout le monde a fini par couler à l’OM cette année. Rappelons-nous, tout le monde était très confiant sur ce que faisait l’OM et tout le monde faisait vraiment confiance à Longoria en raison de son discours et de ce qu’il avait fait depuis qu’il était en place. C’était très positif, le Vélodrome était toujours plein, il y avait du jeu, de l’émotion et un OM dont on parlait quasi quotidiennement et à 99% pour dire des choses positives. (…) Là, l’OM a complètement implosé. Mais je n’oublie pas qu’en début de saison je n’ai entendu personne douter et dire que ça allait se passer comme ça. »

L’OM a complètement implosé