OM : Fin du cauchemar en Ligue des Champions, comment jouer sans Payet et Next generation…

Retrouvez notre dernière émission, Débat Foot Marseille de ce jeudi. Football Club de Marseille vous retrouve en studio avec avec nos journalistes Benjamin Courmes et Mourad Aerts. Ils seront accompagnés d’Azir Said Mohamed Cheik et de Thierry Audibert !

Voici les thèmes au programme de cette émission, à retrouver dans son intégralité ci-dessous :

Le décrassage de la dernière défaite européenne de la saison (Man City – OM) et le bilan de la Ligue des Champions.

Comment évoluer sans Dimitri Payet (suspendu) face à Monaco ?

Est-ce la fin du projet OM Next Generation ?

