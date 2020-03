OM : « Finalement le cas Lihadji va peut-être faire évoluer le système au club… »

Isaac Lihadji ne devrait pas signer à l’Olympique de Marseille son premier contrat professionnel. Un échec certain pour la formation marseillaise…

Mais cette mésaventure ne pourrait-elle pas faire évoluer le club olympien dans sa gestion des contrats pros aux jeunes ? C’est l’hypothèse avancée par notre journaliste Nicolas Filhol dans le dernier SAV de FCM.

j’ai l’impression que le cas Lihadji a suscité de la réflexion au club

« Effectivement j’ai l’impression que le cas Lihadji a suscité de la réflexion au club qui pourrait donc faire signer des contrats pros à des joueurs assez jeunes. Là, on parlait de Nkounkou, qui va avoir 20 ans cette année, qui a déjà une proposition de contrat depuis l’année dernière. On va voir s’il va la signer… Puis ensuite, il y a des « 2002 », des « 2003 » qui pourraient avoir des contrats pros. On parle du gardien Vanni, de Cheick Souaré, du petit Ugo Bertelli déjà dans le groupe contre Lyon… Je pense qu’ils vont essayer de blinder les meilleurs jeunes assez tôt. Ces jeunes joueurs, pas les « 2000 » mais les autres, ils sont en contrat aspirant. La logique serait de leur proposer un contrat stagiaire puis deux ans après, tu peux signer un contrat pro. Mais là par rapport au décalage, ils se rendent compte qu’ils s’y prennent un peu tard et que peut-être il faut faire passer les meilleurs aspirants directement en pro. C’est à priori ce qui doit se faire, il y a une réunion qui est prévue au mois de Mars d’après les infos de La Provence. Ça commence peut-être à bien s’organiser et c’est une bonne chose. Finalement Lihadji c’est peut-être un mal pour un bien, ça va peut-être faire un peu évoluer les choses… »

Nicolas Filhol – Source : SAV de FCM