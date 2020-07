OM : Finalement plus de 5000 supporters possibles pour la reprise face à l’ASSE ?

Le gouvernement a décidé de maintenir jusqu’à fin août la jauge de 5000 spectateurs dans les stades. Néanmoins, en fonction de la capacité des stades, des dérogations seront possibles !

Les rassemblements de moins 5000 personnes resteront la norme. Cependant, un décret paru au journal officiel autorise a dépasser ce nombre, en fonction de la situation sanitaire, et de la capacité du lieu d’accueil. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’OM, et les supporters Marseillais, qui pourraient être présents en plus grand nombre lors de la reprise de la Ligue 1 prévue le 21 mai, sous réserve d’un arrêté préfectoral qui autorise le club a faire venir plus de monde.

La Ligue voit le verre a moitié plein

Du côté de la LFP, on préfère voir le verre à moitié plein. Même si le directeur général Didier Quillot n’a pas fait mystère qu’il en souhaitait plus, il a fait part de sa satisfaction de voir la porte ouverte a des dérogations :

« Nous espérions mieux. Mais cette décision va plutôt dans le bon sens. Les clubs vont travailler localement avec leurs préfectures. Et j’espère qu’ils auront la possibilité d’aller au-delà du seuil de 5 000 personnes. » Didier Quillot, DG de la LFP. Source : L’Équipe – 29/07

Cependant, qui dit dérogation dit aussi normes strictes : port du masque obligatoire, spectateurs assis, et pas de groupe de plus 10 personnes collés les uns aux autres. Aux supporters de jouer le jeu….