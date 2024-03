OM : Finalement plusieurs retours face au PSG

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Finalement l’OM pourrait récupérer plusieurs éléments face au PSG ce dimanche. Alors que la liste des blessés est énorme, plusieurs joueurs sont finalement susceptibles d’être disponibles.

Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absents alors que le calendrier s’annonce chargé et relevé. Plusieurs joueurs sont absents, Ismaïla Sarr souffre d’une lésion plus profonde aux ischio-jambiers, Bamo Meïté souffre d’une entorse de la cheville et du genou, le jeune défenseur ne rejouera pas cette saison. Mais finalement d’autres joueurs annoncés forfaits pourraient être disponibles.

Selon les informations relayées par RMC, Ulysses Garcia pourrait par exemple être disponible, de plus Leonardo Balerdi (adducteurs) et Pape Gueye (mollet) semblent finalement apte. L’on peut aussi rajouter Samuel Gigot, un point sera fait aujourd’hui pour savoir s’il peut faire son retour. Enfin l’Equipe estime que Jean Onana est proche d’un retour même s’il reste incertain pour ce Classico.

3 retours et deux incertitudes ?

Alors que le crainte principale était de ne pouvoir aligner un onze compétitif face au leader de la Ligue 1, dimanche soir (20h45), l’Olympique de Marseille voit quelques joueurs revenir en forme, après le Suisse Ulysses Garcia. Selon les informations relayées par RMC, Leonardo Balerdi et Pape Gueye semblent finalement prêts à débuter la rencontre, après avoir été touché aux adducteurs pour le premier et au mollet pour le second. Aucun risque ne sera pris, précise le média, mais l’Argentin pourrait venir renforcer une défense qui semblait décimée en milieu de semaine, n’en déplaise à Stéphane Guy.

Pour Samuel Gigot, un point sera fait ce vendredi à l’entraînement, mais le Tricolore de 30 ans pourrait lui aussi être apte. Enfin, d’après L’Equipe, le milieu défensif Jean Onana est sur la voie du retour, même si sa participation au match face au PSG n’est pas assurée à 100%. A noter enfin que Valentin Rongier a repris la course et pourrait rejouer avant la fin de la saison.

De bonnes nouvelles, en somme, alors que l’OM n’est absolument pas favori de la rencontre mais doit faire de son mieux pour recoller aux équipes de tête en championnat.

L’OM devrait pouvoir compter sur le retour d’Ulisses Garcia d’après les informations de L’Equipe. L’international suisse qui avait quitté le rassemblement il y a quelques jours pour une blessure pourra finalement être apte pour la rencontre face au PSG. Le latéral pourrait notamment évoluer à droite en l’absence de Clauss, Murillo et Sarr qui pouvait éventuellement jouer piston droit.

👉🏼 Ulisses Garcia devrait être disponible pour la réception de Paris dimanche.

(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/NdT35m8aEv — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 28, 2024

Les blessés s’enchaînent à Marseille, comme une malédiction tombée sur le club depuis la trêve internationale. RMC a enregistré un podcast After Marseille avec Nicolas Vilas. Le journaliste a questionné Alain Soultanian, ancien kiné du club qui connaît bien Jean-Louis Gasset. Après avoir évoqué le coach, l’ancien de l’OM se dit inquiet pour les Marseillais.

« Jean-Louis Gasset… ça ne se décrit pas Jean-Louis, ça se vit ! Ça se vit au quotidien. C’est quelqu’un de merveilleux, compétent, il connaît le boulot. J’ai un grand respect pour Jean-Louis, un grand respect. C’est un monsieur. Les blessés? Bien sûr que je suis inquiet ! Voilà, j’ai répondu à votre question », ironise l’ancien kiné de l’OM.

🔵⚪ Podcast – After Marseille ► https://t.co/XdBih1N4j3 Dans cet extrait, Alain Soultanian, kiné historique de l’OM, se dit inquiet pour le match à venir contre le PSG car l’infirmerie se remplit (Meïté, Garcia, Sarr…) 👥 @nicolas_vilas & @flogermain pic.twitter.com/sBXqi4Yy7H — After Foot RMC (@AfterRMC) March 26, 2024

L’avis tranché de Stéphane Guy

L’OM jouera ce dimanche face au PSG mais avec de nombreux blessés. Stéphane Guy donne un conseil à Jean-Louis Gasset sur la gestion de l’effectif et de son onze. Pour lui, ce n’est pas une bonne idée de bricoler en défense en descendant des milieux de terrain. Il vaudrait mieux s’assurer d’avoir des titulaires dans l’entre-jeu quitte à bricoler plus bas.

« Là où je te suis (en s’adressant au supporter à l’antenne, ndlr), c’est qu’il ne faut pas dépeupler le milieu de terrain. C’est central dans le mieux de l’OM avant la trêve quand même, rappelle Stéphane Guy sur RMC. C’était lié à la paire Veretout-Kondogbia. Je me souviens, pour avoir beaucoup échangé les coachs sur ces absences, souvent, même si là c’est une problématique très complexe, ils préfèrent trouver du poste pour poste plutôt que de réinventer une équipe pour palier les absences. Sinon, tu rouvres un chantier au milieu, un chantier derrière aussi… Je ne sais s’il blague ou non notre ami Victor (en citant un message du chat sur YouTube), il nous dit que Kassim Abdallah est revenu avec la N3. C’est vrai ça? Peut être qu’à son âge, Kassim Abdallah peut jouer encore en équipe première de l’OM, 10 ans après ! «