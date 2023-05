OM : Finalement un dernier match pour Payet cette saison ?

Auteur d’une « petite gifle » à l’encontre de l’adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac, face à Lens, Dimitri Payet devrait être sanctionné par la commission de discipline. Cependant, le meneur de jeu olympien pourrait avoir l’occasion de jouer un dernier match cette saison.

C’est ce mercredi soir que Dimitri Payet sera auditionné par la commission de discipline de la LFP. Le joueur de l’OM devrait être sanctionné pour avoir donné une petite gifle à Yannick Cahuzac lors de Lens – OM. Si le meneur de jeu risque de prendre 4 matchs de suspension, la sanction pourrait être appliquée à partir du match face à Brest. En effet, l’Equipe précise que Payet n’a pas reçu un carton direct lors de ce match, du coup la sanction ne devrait prendre effet qu’après ce weekend. Il sera donc logiquement disponible à Lille samedi et pourrait donc disputer son dernier match de la saison, en attendant de connaitre son avenir. Pour rappel, il lui reste un an de contrat avec l’OM.

Payet, un dernier match face au LOSC ?

Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille notre journaliste Benjamin Courmes avait donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien. « Il est toujours resté un joueur important dans le vestiaire, après il fallait qu’il soit bon hier et il l’a été. Avec Payet, on sait dès les 5 premières minutes s’il va être bon ou pas. Sur ses premières touches de balles, ses premières passes tu sais s’il va être dans le coup ou pas. Et là dès les premiers instants il a donné le tempo du match il s’est procuré deux occasions nettes en tout début de matchs, il marque ensuite un but important », expliquait ainsi notre journaliste avant de poursuivre sur la prestation de l’olympien face à Angers :

« L’heure de jeu de Payet est très bonne et ça peut lui laisser des regrets. Dans certains matchs, Tudor aurait pu lui donner plus de temps de jeu, 30 minutes, une mi-temps quand certains joueurs étaient clairement en dedans .. Il trouve qu’il ne rentre pas dans ses principes de jeu mais quand tu le vois faire ce genre de matchs ça donne forcément tort à l’entraîneur olympien. Je ne pense pas qu’il devait être titulaire sur 90% des matchs mais il aurait dû jouer plus. Dès matchs fermés par l’adversaires comme celui là il y en a eu pleins cette saison au vélodrome ».