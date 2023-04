OM: Flamini explique son départ

Mathieu Flamini est aujourd’hui à la tête d’une fortune colossale. L’ancien international français s’est exprimé dans The Athletic sur son départ libre de l’OM…

Aujourd’hui éloigné du monde du football, Mathieu Flamini est devenu l’une des personnalités françaises les plus riches de la planète. L’ancien milieu de terrain a fait fortune grace à un investissement dans une entreprise de biochimie, GF Chemicals. Il est désormais à la tête d’une fortune estimée à 10 milliard de dollars.

Il explique les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille, son club formateur :

« Je jouais en milieu de terrain défensif et ils ont acheté un autre joueur de Bordeaux et je ne me sentais pas prioritaire là-bas.Quand j’ai rencontré Arsène (Wenger), il m’a fait sentir que j’étais l’une de ses priorités. C’était le moment pour moi de partir. D’un côté, j’ai été poussé dehors et, de l’autre côté, j’ai eu l’opportunité présentée par Arsène. Arsenal était très français à l’époque avec beaucoup de joueurs de l’équipe nationale. C’était un grand club sur la scène européenne. » Mathieu Flamini– Source: The Athletic

Dans un entretien accordé à The Athletics, le natif de Marseille n’a pas écarté l’idée de racheter l’un de ses clubs de cœur à l’avenir : « De toute évidence, ces clubs (Arsenal, Milan et l’OM) ont une place spéciale dans mon cœur », explique t-il au média anglais. « Je n’oublie jamais d’où je viens. Dans la vie, on ne sait jamais, mais tout dépend de la bonne opportunité. Je crois vraiment au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Nous verrons de quoi l’avenir est fait. »

