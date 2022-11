OM: Fofana prévient deux joueurs marseillais !

L’OM se déplace ce dimanche à Monaco dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. La dernière avant la coupe du monde, auquelle Guendouzi, Veretout, mais aussi le Monégasque Fofana seront du voyage…

Ce vendredi, le milieu de terrain de l’AS Monaco Youssouf Fofana s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Il a notamment évoqué son duel face à deux futurs concurrents en sélection nationale, Mattéo Guendouzi, et Jordan Veretout :

Nous sommes des compétiteurs dans l’âme– Fofana

« Il n’y a pas de crainte de mon côté. Dimanche, ce sera un grand match contre une très bonne équipe de Ligue 1. Il y a d’abord ce duel à aller gagner, avant de partir à la Coupe du Monde. Car nous avons beaucoup à gagner à l’issue des 90 minutes. Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection. J’espère que le sélectionneur sera devant sa télévision pour regarder, même si je ne pense pas que le match puisse changer quoi que ce soit aux idées du coach. Mais même si cela ne change pas la hiérarchie, je vais tout donner » Youssouf Fofana— Source: Conf de presse (11/10/22)

Guendouzi de nouveau appelé, Veretout aussi… Clauss sacrifié !

👏 Félicitations à @MatteoGuendouzi et @JordanVeretout présents dans la liste des 2️⃣5️⃣ joueurs appelés par Didier Deschamps pour défendre le titre de la France 🇫🇷 à la Coupe du Monde 2022.#FIFAWorldCup 🏆🌎 pic.twitter.com/duugWjiUwx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2022

A noter que Steve Mandanda a profité de la blessure de Mike Maignan pour être appelé dans ce groupe de 25 joueurs. Didier Deschamps pouvait prendre 26 joueurs mais il a décidé de se passer de cette possiblité.

Voici la liste complète des 25 Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar

Gardiens

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Défenseurs

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Presnel Kimpembe

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane

Milieux

Youssouf Fofana

Eduardo Camavinga

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Jordan Veretout

Attaquants

Karim Benzema

Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Olivier Giroud

Kylian Mbappé

Christopher Nkunku