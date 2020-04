OM: Forbes chiffre les grosses pertes économiques du club olympien !

Le magazine économique américain a analysé les comptes de l’OM de McCourt, et les pertes à hauteur de 200 millions d’euros…

L’OM avait prévu des déficits liés à un investissement fort pour remonter une équipe. Cependant, le club tarde à accrocher la Ligue des Champions, les comptes sont dans le rouge et la crise liée au Coronavirus n’arrange rien. Le magazine Forbes a analysés les pertes économique du club olympien.

Le magazine @Forbes fait un article sur l’#OM et la perte de 200M€ de l’#OM depuis l’arrivée de Mc Court. pic.twitter.com/WbU8EWkntz — OManiaque (@OManiaque) April 3, 2020

Notre journaliste Nicolas Filhol s’était exprimé concernant une vente de l’investisseur américain :

une vente cet été ça me parait compliqué — NICO

« Concernant la vente du club, je pense que si McCourt veut récupérer une partie de l’argent qu’il a misé soit plus de 300 millions d’euros en tout… Je pense que s’il le vend maintenant, il va perdre de l’argent. Le but c’est de profiter de la Ligue des Champions pour renflouer un peu les caisses du club grâce à ça. Ça offre une exposition qui pourrait permettre de vendre des joueurs plus chers la saison d’après. Et là, si le club est mieux financièrement, il pourra le vendre mieux. Moi une vente cet été ça me parait compliqué. En tout Eyraud a reparlé de ça en disant que les dirigeants étaient là sur le long terme… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille