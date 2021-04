OM : Forcément, Rudi Garcia réagit à la polémique lancée par Longoria…

Après Fournier, Domenech, Genesio ou encore Kombouaré, c’est au tour de Rudi Garcia d’évoqué les propos du président de l’OM sur les entraineurs français. Et sans surprise, ce dernier n’est pas d’accord même s’il y intègre un peu de nuance…

Rudi Garcia a répondu au propos tenus par Pablo Longoria dans El Pais sur les entraineurs français. En conférence de presse, le coach lyonnais estime qu’il devrait y avoir une meilleur communication sur le bon travail des techniciens tricolores…

Il n’y a pas moins de qualités chez nous, il y a des bons partout et notamment en France — Garcia

« C’est l’un des meilleurs à son poste, on se connaît et on s’apprécie. Pablo a fait un incroyable travail à Valence et ça deviendra l’un des meilleurs mais je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a dit. (…) Il y a des entraîneurs français avec des parcours à l’étranger qui ont été fabuleux : Denoueix, Montanier, Wenger et je m’arrête là car je vais en oublier. Et il y a surtout Gérard Houllier qui a été aussi le pilier de la formation des entraîneurs à la française. Zidane a gagné tous les plus grands trophées sur la planète foot mais Pablo a peut-être raison sur le fait qu’on n’est pas assez nombreux dans les Championnats majeurs même dans des clubs de deuxième partie de tableau. J’en ai déjà parlé à l’Unecatef, on devra être meilleurs dans le lobbying pour mettre en avant la qualité des entraîneurs français et être plus soutenus par les médias. En Italie, je vois qu’il y a une sorte de protection des entraîneurs locaux, on les met en avant et ça leur donne beaucoup de force pour s’exporter à l’étranger. Il n’y a pas moins de qualités chez nous, il y a des bons partout et notamment en France. » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (16/04/2021)