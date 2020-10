OM Formation : Le neveu de Djbril Cissé est « une petite pépite », « plus doué » et « encore plus fort » que lui…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Djbril Cissé a accordé une interview au journal La Provence. Il évoque notamment son petit neveu qui évolue au centre de formation de l’OM.

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, l’ancien buteur de l’OM, Djibril Cissé s’est montré élogieux au sujet de son neveu Salomon Cissé (15 ans) qui évolue au centre de formation olympien et qui vient d’être sélectionné en équipe de France U16.

Il est plus doué que moi au même âge. — Cissé

A lire aussi : OM / Lyon : « Le geste d’Aouar est bien plus dangereux que celui de Payet et il ne prend qu’un match »

« C’est une petite pépite. Il est plus doué que moi au même âge, techniquement plus fort. Il joue numéro 9 et je lui donne des conseils, mais je ne force pas les choses ». Djibril Cissé – Source : La Provence