OM : Cette déclaration d’amour qui ne va pas plaire aux supporters lyonnais !

Le stade Vélodrome est le meilleur stade en termes d’ambiance en Ligue 1. Les marseillais le disent mais un joueur formé à Lyon est complétement d’accord avec ça ! Interrogé par Oh my goal, Amine Gouiri a donné son avis sur les meilleurs joueurs du championnat, les plus techniques, les plus physiques ou ceux qui parlent le plus aux arbitres… mais aussi la meilleure ambiance.

Pas photo pour Gouiri, le TOP3 des stades en L1 est le Vélodrome. Après réflexion, il place Bollaert et le Parc des princes en 2 et 3, avec un petit tacle au passage à l’ASSE…

La meilleure ambiance de France, c’est un volcan

« Le top 3 des ambiances les plus folles en Ligue 1 ? Le Vélodrome, le Vélodrome, le Vélodrome (…) C’est la meilleure ambiance de France, c’est un volcan. Lens Bollaert, très bonne ambiance, après le Parc des Princes. Il y avait Saint-Etienne mais ils sont descendus malheureusement. » Amine Gouiri – source : OhMyGoal (10/10/2022)

« Vélodrome, meilleure ambiance de France, c’est un volcan » Cette fois-ci c’est signé Amine Gouiri pic.twitter.com/OmCvcFL00g — Emmy ⚡ (@EmmyBineau) October 11, 2022

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille lundi, Christian Cataldo, président des Dodgers, a participé à ces rencontres avec les dirigeants olympiens. Selon lui, au sujet des violences au stade, direction et groupes sont catégoriques : les jets de fumigènes, tirs de mortiers et autres comportements violents n’ont pas leur place dans l’enceinte du Vélodrome.

Cependant, l’utilisation de fumigènes au Vélodrome pour le spectacle par les groupes de supporters est comprise par la direction Longoria qui paye des amendes, comme l’explique Christian Cataldo.

« On l’a dit au président : les violences vont continuer si le parcage reste dans cette configuration. Il faudrait que les supporters adverses soient placés en Jean-Bouin au dessus de la tribune presse. Et pourquoi on fait pas une cage en plexiglas ? Parce que nous quand on va en déplacement on est dans des cages souvent. J’en ai fais des déplacements, surtout en Europe et tu es dans une cage, c’est comme ça. Déjà si ils sont au milieu de la tribune Jean-Bouin, ils sont à 100 mètres des supporters marseillais, la friction elle est moindre. Dehors il faut que la sécurité change… Pour le virage il faut un double filtrage. Mais ça ça fait dix ans qu’on le dit ! » Christian Cataldo – Débat Foot Marseille – 03/10/2022