OM – Francfort : ça chauffe entre supporters dans Marseille !

D’après les informations de RMC Sport, déjà huit interpellations ont eu lieu à Marseille de la nuit de lundi à ce mardi matin, à quelques heures du coup d’envoi du match face à Francfort.

A quelques heures du coup d’envoi entre l’Olympique de Marseille et Francfort ce mardi, le dispositif de sécurité mis en place a été une nouvelle fois renforcé. Ce lundi soir, des affrontements ont eu lieu entre supporters marseillais et allemands. RMC Sport annonce que huit personnes ont été interpellées, faisant partie des deux camps.

« C’est un match à risque en raison de l’affluence. On pense que le stade sera complet avec 60.000 Marseillais et 3.300 Allemands qui auront des billets, plus plusieurs milliers – sans doute 5.000 – qui n’auront pas de billets mais feront le déplacement jusqu’à Marseille avec, parmi eux, 300 à 500 ultras. Il faudra faire preuve vigilance. » Frédérique Camilleri, préfète – Source : France Info (13/09/22)

Près de 400 policiers ont été déployés dans les rues de Marseille lundi pour éviter des heurts entre supporters. Huit personnes (marseillaises et allemandes) ont été interpelées.https://t.co/uwXcpPA9rN — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2022

Les déclas des coachs

« Evidemment j’ai un message pour nos supporters, et c’est toujours le même, que l’on ait demain une grande fête du foot dans un très beau stade avec une grande tradition. Notre bilan est meilleur généralement à l’extérieur qu’à domicile. Ça nous donnera encore un peu plus de motivation. À chaque fois que l’on joue en Europe, c’est toujours dans de belles villes, de beaux stades, il y a toujours de l’excitation. Oui l’OM joue un peu comme une équipe de Bundesliga. Ils pressent très bien, on presse très bien, c’est pour ça que je suis très content pour demain. » Oliver Glasner – Source : Conférence de presse (12/09/2022).

« Je ne peux pas juger sur un match. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus. J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (12/09/2022).