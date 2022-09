OM Francfort : La belle cote de Payet !

L’Olympique de Marseille disputera son second match de la phase de groupe de Ligue des Champions face à Francfort ce mardi soir au stade vélodrome (coup d’envoi 21h). Après une défaite (2-0) contre Tottenham, les hommes de Tudor doivent impérativement s’imposer s’ils veulent avoir de réelles chances de qualification. Les Olympiens disputeront cette rencontre dans un vélodrome plein à craquer et pourront donc compter sur la ferveur de l’enceinte du boulevard Michelet. Le coach olympien va de son côté de voir se passer de son meilleur atout défensif depuis le début de la saison Chancel Mbemba, expulsé face à Tottenham. Touché au mollet, Gigot est également très incertain. On pourrait donc avoir sur le terrain une défense inédite avec un trio Balerdi, Bailly, Kolasinac. L’entraîneur de l’OM a par contre déjà annoncé que Dimitri Payet fera son retour comme titulaire.

La grosse belle de l’OM face à Francfort.

Le vainqueur de la Ligue Europa réalise un mauvais début de saison en championnat. Francfort est en effet actuellement 11e de Bundesliga avec 2 nuls, 2 défaites, et 2victoires. Impérial en championnat, Marseille doit désormais faire ses preuves en C1. L’OM est clairement favoris pour les bookmakers sur cette rencontre. La côte d’une victoire du club marseillais est de 1,95. Une côte intéressante pour un match à domicile !

Le but de Payet

Dimitri Payet n’a pas disputé les deux derniers matchs de l’OM. Igor Tudor n’a pas fait de suspens en annonçant que le meneur de jeu et capitaine olympien serait cette fois titularisé pour cette rencontre. Nul doute qu’il aura à ccœur de briller et de marquer dans cette compétition prestigieuse devant ses supporters. La cote d’un but de l’international français est de 3,25. Une côte très intéressante sachant que l’olympien n’a pas encore marqué cette saison.

Score exact

Le « prono FCM » : Score exact : 2-1, la cote est à 8,5.

