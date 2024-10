OM : François Letexier soutenu dans sa décision d’exclure Amine Harit

Moi, je suis d’accord avec Amine Harit. Il dit »Je ne le vois pas arriver », c’est vrai, parce qu’il est de côté, et de l’autre côté il y a Marquinhos qui arrive et qui le devance, et il l’effleure. Et après, j’en veux à Marquinhos parce que franchement, il n’a pas mal marqué, il a dû prendre un coup de crampons, mais il est resté cinq minutes au sol. J’avais l’impression qu’il avait vraiment mis un impact fort sur les côtes et j’avais peur. Mais quand tu vois le ralenti, il n’y a presque rien. Alors un jaune, oui, je veux bien, mais quand tu mets un rouge aussi rapidement, il faut être sûr de soi. Et derrière, le VAR ne dit rien encore… Cette action-là tue le match, c’est fini. »