OM : Frank McCourt réinjecte de l’argent dans le club !

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, Frank McCourt a tenu a réinjecté de l’argent dans les finances de l’OM. Le propriétaire américain devrait réinjecter entre 40 à 55M€ dans les comptes du club.

On le sait depuis plusieurs mois. En grande difficulté financière, les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent à assainir les comptes. Après les départs libres de Florian Thauvin, Valère Germain, Yūto Nagatomo, Yohann Pelé ainsi que Saif-Eddine Khaoui, Pablo Longoria met tout en œuvre pour alléger la masse salariale du club. Au niveau des arrivées, il cherche à saisir les bonnes opportunités à moindre coût. Depuis la saison dernière, le président olympien privilégie des arrivées libres, ou des arrivées sous forme de prêts avec ou sans option d’achat. Pablo Longoria compte suivre la même organisation cet été puisque Pau López et Cengiz Ünder sont sur le point d’être prêtés avec option d’achat à l’OM.

FRANK MCCOURT REmet la main a la poche

Les finances du club devraient aller un peu mieux dans les semaines. À en croire les informations de Foot Mercato, Frank McCourt a remis la main au portefeuille pour soulager les finances de l’OM. Aujourd’hui, le média révèle que le propriétaire américain devrait réinjecter une somme comprise entre 40 et 55M€. Après avoir enregistré des pertes significatives à cause des droits TV et du manque de recettes lié à la billetterie, ce chèque devrait faire du bien aux finances olympiennes.

C’EST UN PROJET GÉNÉRATIONNEL – FRANK MCCOURT

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire à l’OM dans la durée et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)