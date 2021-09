OM : Frustration pour Gerson et un rocambolesque Brésil vs Argentine

Alors que Gerson était titulaire et sur le point d’honorer sa deuxième sélection avec le Brésil, le choc face à l’Argentine n’a finalement pas eu lieu suite au non-respect des règles sanitaires côté argentin.

C’est une scène invraisemblable qui s’est déroulée hier soir. Alors que le match qualificatif à la Coupe du Monde 2022 opposant le Brésil à l’Argentine venait de débuter, ce dernier a été interrompu seulement 6 minutes après son coup d’envoi. Ce sont les autorités sanitaires qui se sont présentées elles même sur le terrain pour arrêter le match.

La raison ? Quatre joueurs argentins qui évoluent dans le championnat anglais ont été accusés de violer le protocole anti-Covid. Suite à cette perturbation, la FIFA a annoncé via un communiqué que cette rencontre a été « suspendue sur décision de l’arbitre ». Toutefois, un report à une date ultérieure de la rencontre n’a pas été communiqué.

[📺LIVE] 🏆⚽️Qualif. CDM 2022 🇧🇷🇦🇷 Brésil – Argentine

⚡️ Déjà de grosses tensions entre les staffs brésiliens et argentins ! pic.twitter.com/SY5jLE2Ou3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 5, 2021

Frustration pour Gerson titulaire ?

L’arrêt de cette rencontre n’a fait aucun heureux et encore moins un certain joueur. En effet, le sélectionneur brésilien Tite avait pris la décision de titulariser Gerson au milieu de terrain de la Seleção, aux côtés de Casemiro. Après avoir pris part à sa première sélection le 3 septembre face au Chili, Gerson allait donc connaître sa seconde sélection et sa première titularisation avec le Brésil. De plus, dans un match clé face à l’Albiceleste.

Une rencontre qui a été interrompue dans la plus grande des confusions puisque qu’elle avait déjà débutée. Alors que les joueurs argentins ont tout de même tenté de discuter avec les représentants de l’Anvisa (autorités sanitaires brésiliennes), ils ont finalement regagné les vestiaires. Suite à la situation sanitaire au Brésil, les 9 joueurs brésiliens convoqués par Tite n’ont pas pris part au voyage hier soir tandis que les 4 joueurs argentins ont fait le déplacement malgré l’interdiction de leurs clubs. Des comportements irresponsables qui ont donc privé Gerson d’enregistrer sa deuxième sélection avec la Seleção.

Se liga na escalação do Brasil para enfrentar a Argentina daqui a pouco! 🇧🇷 x 🇦🇷 – 16h | #BRAxARG #eliminatorias pic.twitter.com/Wc4E0pkCwm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2021

J’aime être plus proche du but et avoir plus de responsabilités – Gerson

En conférence de presse avec le Brésil, Gerson s’était récemment exprimé sur son adaptation depuis son arrivée à Marseille. Le milieu de terrain dit se sentir bien aux côtés de ses coéquipiers.

« Dans mon nouveau club, je joue dans une position plus avancé qu’avec le Flamengo, mais je me sens bien, j’aime bien être plus proche du but et d’avoir plus de responsabilités… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)

« Je pensais que ça serait plus difficile. Tout se passe bien même si j’ai encore du mal à communiquer avec mes coéquipiers. Je ne comprends pas très bien le Français encore, mais beaucoup au club parlent portugais donc ça m’aide… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)