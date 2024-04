OM : Frustré, Gasset pointe le tournant du match !

Ce dimanche, l’OM a arraché le nul face à Toulouse en Ligue 1. Jean Louis Gasset étaut d’un côté soulagé par le nul arraché mais aussi frustré…

Jean-Louis Gasset évite la défaite grâce au but à la dernière seconde de Moumbagna, un point qui n’arrange pas les affaires de l’OM au classement de Ligue 1. Le coach olympien s’est exprimé en conférence de presse d’après-match.

« Je suis soulagé car égaliser à la 95eme, ça veut dire qu’on est dans le bon état d’esprit. Mais je suis aussi frustré de ne pas avoir bien géré le match quand on menait 1-0 et qu’on avait le match en main. Il fallait arriver à la mi-temps à 1-0 et on aurait fait les changements qu’il fallait. On a essayé de gérer le temps de jeu des gens qui avaient joué 120 minutes jeudi et qui avaient tout donné. Il fallait quand même laisser sur le terrain quelques leaders, qui étaient partis pour faire une heure. C’est ce qu’ils ont fait. Je pense que le tournant du match est l’égalisation à la 46ème ».

Il fallait quand même laisser sur le terrain quelques leaders

Faris Moumbagna a sauvé l’OM d’une défaite certaine ce dimanche à Toulouse. Jordan Veretout qui était titulaire au milieu s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après le match. L’ancien nantais a semblé très en colère par la prestation de ses coéquipiers.

« Ce n’est pas une excuse, ce n’est pas une excuse ! On est des compétiteurs, on est des professionnels, on doit être capable de faire beaucoup mieux trois jours après un gros match. Il y en a qu’ils en font, pourquoi pas nous ? Et aujourd’hui, on n’a pas droit de faire le match que l’on fait, on doit donner plus, on doit s’arracher, on avait un coup à faire. [..] Ce n’est pas suffisant ! On doit, on doit être capable de faire mieux, on doit être capable de tenir un score de pas prendre ce but avant la mi-temps de revenir à la mi-temps avec un but d’avance et voilà aujourd’hui ce sont toutes ces petites erreurs tout au long de la saison qui fait que l’on n’avance pas au championnat. Et voilà, ça va être compliqué, on va s’arracher ! », a déclaré le milieu de terrain après la rencontre face à Toulouse.

😡 Jordan Veretout : « Ce n’est pas une EXCUSE. On est des compétiteurs. » Le milieu marseillais en colère après la nouvelle contre performance des siens.#TFCOM pic.twitter.com/4LvRnHzfpO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 21, 2024

Veretout l’avait déjà fait face au LOSC

« Des erreurs individuelles qui nous plombent le match comme la semaine dernière ? Non je ne crois pas contrairement à la semaine dernière aujourd’hui je pense qu’on a été mauvais. Il ne faut pas se cacher et arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau là on n’a pas le droit. Si on veut.. pardon Si on voulait espérer quelque chose. La saison n’est pas finie, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit. Il va falloir travailler, cravacher car c’est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladé, on leur a donné des buts. On n’a pas le droit de faire le match qu’on fait ce soir quand on est l’Olympique de Marseille avec des ambitions. Il faut arrêter de se cacher faut retourner au charbon dès jeudi.Car si on joue comme ça en Ligue Europa, on va se faire sortir. Il faut aussi arrêter de cacher aussi derrière le nombre de blessés. On a un effectif conséquent. Si les joueurs sont ici c’est qu’ils ont les capacités. Maintenant il faut élever le niveau car c’est trop insuffisant. On ne peut pas faire un bon match, un match moyen et deux nuls. Il faut que tout le monde se remette en question et vite retourner au travail ce n’est pas digne de l’OM ce soir. On doit mouiller le maillot et respecter nos supporters » a déclaré le milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout au micro de Prime au terme de la rencontre